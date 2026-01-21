Bernalda, allerta meteo con rischio di eventuali esondazioni: ecco le raccomandazioni alla cittadinanza

Il Comune di Bernalda informa che:
“è in corso un’allerta meteo con rischio idrogeologico ed eventuali esondazioni, valida fino alle ore 24:00 di oggi.
Si invita la cittadinanza a:
• uscire dalle proprie abitazioni solo in caso di necessità impellenti;
• evitare assolutamente di sostare o transitare in prossimità di corsi d’acqua, canali, aree depresse e del mare;
• prestare la massima prudenza negli spostamenti.
Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di collaborare con senso di responsabilità per la tutela della sicurezza di tutti.
Per emergenze contattare i numeri di pronto intervento”.