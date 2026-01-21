ULTIME NEWS

Bernalda, allerta meteo con rischio di eventuali esondazioni: ecco le raccomandazioni alla cittadinanza

21 Gennaio 2026

Il Comune di Bernalda informa che:

“è in corso un’allerta meteo con rischio idrogeologico ed eventuali esondazioni, valida fino alle ore 24:00 di oggi.

Si invita la cittadinanza a:

• uscire dalle proprie abitazioni solo in caso di necessità impellenti;

• evitare assolutamente di sostare o transitare in prossimità di corsi d’acqua, canali, aree depresse e del mare;

• prestare la massima prudenza negli spostamenti.

Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di collaborare con senso di responsabilità per la tutela della sicurezza di tutti.

Per emergenze contattare i numeri di pronto intervento”.