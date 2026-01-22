Il “Fermi” di Policoro ricorda il padre del sistema museale della Basilicata. Ecco la speciale iniziativa

Si è svolto nella mattina di ieri, presso l’IIS “E. Fermi” di Policoro, il seminario dedicato a Dinu Adameșteanu, figura centrale della storia culturale lucana e padre del sistema museale della Basilicata.

Per la Scuola è stato:

“Un momento di approfondimento e confronto che ha coinvolto studenti, docenti e ospiti, culminato con l’inaugurazione della mostra foto-documentale dedicata alla sua opera e al suo lascito culturale.

Un sentito ringraziamento all’Associazione culturale “Idealmente” per il contributo offerto alla realizzazione dell’iniziativa e per l’importante valore culturale donato alla scuola”.