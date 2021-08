Grave episodio in Basilicata: aggrediti a pugni infermiera e autista del 118 chiamati per Soccorso!

Il Segretario Provinciale della Fials di Potenza, Giuseppe Costanzo denuncia l’ennesimo caso di aggressione psico-fisica subito dal Personale del 118 impegnato in tutto il territorio di Basilicata per prestare assistenza sanitaria.

Ecco cosa scrive nel Comunicato il Segretario Provinciale della Fials di Potenza, Giuseppe Costanzo:

“Siamo ormai di fronte ad un preoccupante deterioramento dei contesti lavorativi già di per sé stressanti, aggressioni consumate con cadenza quasi quotidiana ai danni di infermieri, autisti, medici ecc.

Episodi che si scatenano sempre più per futili e banali motivi.

La FIALS, denuncia a gran voce questa ‘assurda e silenziosa normalità’ che appare oramai una condizione intrinseca al contesto assistenziale.

Ormai si sfoga la propria rabbia, incontrollata, contro gli operatori sanitari e lo si fa senza che nessuno intervenga in maniera risolutiva.

Il personale sanitario ormai sta diventando la valvola di sfogo di una certa utenza, che esplode in gesti di inaccettabile violenza nei loro confronti, senza riflettere sul fatto che essi hanno di fronte dei professionisti che lavorano in condizioni di difficoltà, esacerbati anche dalla emergenza pandemica in corso.

È accaduto a Lavello l’altra notte, intorno alle 23:00, che il personale del 118 dell’ASP di Potenza, intervenuto con l’Ambulanza per portare soccorsi ad un uomo in evidente stato di agitazione è stato aggredito, prima verbalmente, e poi con pugni sferrati al volto della malcapitata infermiera in servizio e dell’autista dell’ambulanza del 118.

La FIALS chiede alla Regione e all’ASP di Potenza interventi e misure urgenti contro l’annoso problema della sicurezza e annuncia ‘tolleranza zero’ contro gli aggressori, procedendo di volta in volta, con i propri Legali, a valutare la possibilità di costituirsi parte civile.

Al personale del 118, in prima linea non viene neanche riconosciuta ‘l’indennità di rischio’.

La FIALS, invita l’Asp di Potenza e la Regione Basilicata ad aprire un tavolo di confronto sulle condizioni di lavoro di questi Professionisti e la messa in atto di protocolli operativi a garanzia sistematica della presenza delle forze dell’ordine per garantire interventi particolarmente a rischio.

