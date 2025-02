Ferrovia Matera-Bari: “con questa soluzione si collegherebbero tutte e tre le aree industriali della provincia”. I dettagli

Sta entrando nel vivo l‘attuazione dell’intesa tra le regioni Puglia e Basilicata per il ripristino del collegamento ferroviario tra Casal Sabini in territorio di Altamura e l’area industriale di Jesce in territorio materano al fine di favorire il rilancio delle attività di Mermec Ferrosud.

È una buona notizia che lascia ben sperare per lo sviluppo e l’implementazione dell‘area industriale al confine tra Matera, Altamura e Santeramo.

Ritengo altresì importante l’impegno assicurato dall’Assessore Pepe per dare finalmente sbocco al collegamento della ferrovia nazionale da Ferrandina alla dorsale adriatica via Matera e Gioia del Colle.

La tratta Matera-Casal Sabini, e quindi Gioia del Colle, è di pochi chilometri di territorio senza particolari difficoltà altimetriche e orografiche che quindi non pretenderebbe un eccessivo impegno finanziario.

Si collegherebbero così tutte e tre le aree industriali della provincia di Matera per un trasporto moderno di merci e passeggeri.

E’ importante sostenere questa soluzione affinché la ferrovia Ferrandina-Matera non resti un ramo secco e perché Matera venga definitivamente collegata alla ferrovia nazionale in tempi “umani” dopo una attesa durata oltre un secolo.

Lavoreremo al fianco dell’Assessore Pepe per il raggiungimento di questo importante traguardo.