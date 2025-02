Grande successo per la squadra lucana di Jiu jitsu brasiliano: ecco le foto dei nostri atleti vincitori! Complimenti

Il Budo Clan Basilicata ha conquistato il primo posto nella classifica a squadre al BJJ (Jiu jitsu brasiliano) Napoli Challenge, dimostrando un dominio assoluto e portando a casa risultati eccezionali.

Con prestazioni straordinarie da parte di atleti di tutte le età e cinture, il team ha messo in evidenza il proprio impegno e la propria crescita costante nel panorama nazionale.

Ecco i protagonisti vincenti:

Lorenzo Amato

Il primo grande trionfo che segnaliamo, che ha vinto l’oro nella categoria gi e l’argento nel no gi nella sua divisione.

La sua abilità e determinazione sono state fondamentali per il team, dimostrando che il suo impegno quotidiano lo ha portato ai vertici della competizione.

Domenico Luongo

Un altro protagonista di spicco che ha conquistato l’oro nel gi, con una performance impeccabile, che ha messo in luce la sua tecnica e la sua forza mentale.

Mario Palumbo

Oro anche per lui nella categoria del NoGi cinture Blu.

Gerardo Salvato

Ha brillato, con un oro nel gi e un argento nel no gi, dimostrando una tecnica superiore nelle due discipline e un atteggiamento competitivo che lo ha fatto emergere come uno dei punti di forza del team.

Salvatore Pavese

Un altro atleta degno di nota che ha ottenuto l’oro nel gi e l’argento nel no gi, mostrando un talento promettente nella sua categoria giovanile.

La sua performance ha confermato le aspettative e il grande futuro che lo attende.

Joshua Catano

Nel settore giovanile, Catano ha dato una dimostrazione di carattere e abilità, vincendo l’oro nella sua categoria gi.

La sua prestazione ha confermato la qualità del lavoro che il Budo Clan sta svolgendo con i giovani atleti.

Saverio Laccertosa

Si è distinto con l’oro nel no gi, e il bronzo nel gi, un risultato che evidenzia la sua versatilità e la capacità di competere ai massimi livelli in entrambe le discipline.

Giovanna Sileno

Nel settore femminile ha portato a casa l’oro in entrambe le specialità, gi e no gi, confermando il suo dominio nella categoria senza limiti e dimostrando il suo potenziale in un campo altamente competitivo.

Molto positive sono state anche le prestazioni di Simone Fabrizio e Rolando Emanuele Russo, che hanno combattuto in categorie difficili e numerose, ma sono riusciti a emergere con grinta:

Fabrizio ha conquistato il bronzo nel no gi in una categoria affollata,

Russo ha ottenuto due argenti nella sua divisione Master 1 leggero, con ottime prestazioni sia nel gi che nel no gi, in una competizione di alto livello.

Altri vincitori sono stati:

Francesco Bonavita, con un’ottima performance, ha vinto l’oro nel no gi e ha contribuito a rafforzare ulteriormente la classifica squadra.

Giuseppe La Torre e Luigi Peluso hanno ottenuto rispettivamente il bronzo nel gi, ma non sono riusciti a salire sul podio nel no gi, nonostante abbiano combattuto con determinazione.

Donatella Telesca Anna Marino e Gabriele Rosa presenti in gara non sono riusciti peró a brillare.

Il team, che ha mostrato una grande forza e coesione, ha vinto grazie al contributo di tutti gli atleti. Gabriele Albano, responsabile dei centri di Lavello e Venosa, ha dichiarato con entusiasmo:

“Il BJJ sta crescendo enormemente nella nostra regione.

Oggi abbiamo ottenuto risultati straordinari che confermano quanto sia importante il lavoro che stiamo facendo a livello territoriale.

Questo è solo l’inizio!”

Il capitano Massimiliano Monaco, allievo del maestro Dario Bacci, ha sottolineato con fierezza:

“I ragazzi sono stati fantastici.

Ogni medaglia è il frutto di un sacrificio quotidiano.

Abbiamo lavorato duramente e oggi vediamo i risultati.

Questo è solo l’inizio di una lunga strada di successi.”

Il settore femminile è stato supportato con grande competenza da Serena Lamastra, che ha commentato:

“Le ragazze hanno dato il massimo, e sono davvero felice aldilà dei risultati ottenuti, per molti inizia una nuova categoria e il più grande risultato è proprio l’esperienza di gara.

Il nostro settore femminile è in continua crescita, e oggi lo abbiamo dimostrato.”

Bartolo Telesca, presidente dell’Accademia delle arti marziali e sport da combattimento di Potenza, ha aggiunto:

“Vedere i ragazzi fare progressi è una soddisfazione enorme.

Siamo sulla strada giusta per costruire una solida base per il futuro del Budo Clan.”

Infine, Alfredo Falconieri ha parlato dell’impegno nel settore giovanile, dicendo:

“I giovani stanno crescendo in modo impressionante.

Oggi abbiamo dimostrato che il nostro lavoro sta dando frutti concreti.

I ragazzi sono pronti a fare ancora meglio.”

Con questo straordinario trionfo, il Budo Clan Basilicata ha confermato la propria forza e determinazione, portando il nome della regione in alto e dimostrando di essere una delle realtà più promettenti nel panorama del Brazilian Jiu-Jitsu.

Ecco le foto di alcuni dei vincitori.