Ferrandina celebra il Centro Paesaggio Storico dell’Olivo. Ecco le foto dell’inaugurazione

Ferrandina celebra il paesaggio dell’ulivo.

Questa mattina, Giovedì 30 Ottobre, è stato ufficialmente inaugurato il Centro Paesaggio Storico dell’Olivo di Ferrandina, fulcro del progetto “Ferrandina terra degli ulivi”, finanziato dal GAL START 2020 nell’ambito della misura 19.2.B.3 “Arte nel Paesaggio Rurale”.

L’area attrezzata in località Sant’Antonio Abate, messa in sicurezza e valorizzata attorno a un oliveto storico comunale, ospita ora un percorso vita, panchine e pannelli informativi con QR code, per un’esperienza immersiva tra natura, storia e cultura.

Il Centro nasce come luogo simbolico e operativo per promuovere buone pratiche di tutela ambientale, valorizzare le produzioni locali – come l’olio extravergine e le olive nere al forno – e costruire un’identità territoriale condivisa.

All’inaugurazione hanno preso parte rappresentanti istituzionali, associazioni, enti di ricerca e scuole, protagonisti di un percorso partecipato che ha messo la comunità al centro.

Ecco le foto.