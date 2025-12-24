Era di Matera Giuseppe Schirone coinvolto in un brutto incidente: purtroppo l’uomo ha perso la vita

Un uomo di 63 anni – Giuseppe Schirone – originario della provincia di Matera, è morto nella serata di ieri a Cortina d’Ampezzo.
Come racconta rainews “stava camminando su un marciapiede lungo una strada statale, quando è stato travolto da un’auto coinvolta in un frontale con un altro mezzo.
L’impatto è stato violentissimo, e per il 63enne non c’è stato nulla da fare.
Inutile l’intervento degli operatori sanitari e dell’eliambulanza.
Sul caso, come riporta la stampa locale veneta, sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine”.