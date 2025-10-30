Da Chicago a Matera il jazz di Paul Marinaro: l’appuntamento

Dalle luci dei club di Chicago al Rosetta Jazz Club di Matera: domenica 2 novembre, dalle ore 21:00, Paul Marinaro torna nella Città dei Sassi per condividere il suo “Sound of Chicago”, un tributo alla storia e all’anima del jazz.

La sua voce, riconosciuta tra le più importanti della scena internazionale, sarà protagonista di una serata che unisce la tradizione americana al gusto raffinato del pubblico europeo.

Il cantante americano – definito dal Chicago Tribune “una delle voci più belle del settore” – sarà accompagnato da un quartetto di altissimo livello composto da Tom Vaitsas al pianoforte, Guido Di Leone alla chitarra, Giuseppe Venezia al contrabbasso e Giovanni Scasciamacchia alla batteria.

Con una carriera costruita sui palchi più prestigiosi di Chicago e non solo, Marinaro è oggi considerato tra i più rilevanti cantanti jazz in attività.

La sua eleganza vocale, unita alla capacità di comunicare emozioni autentiche, lo ha reso un punto di riferimento del jazz contemporaneo.

Dai concerti sold-out al “Jazz Showcase” e al “Green Mill” di Chicago, alle collaborazioni con artisti del calibro di Sheila Jordan e Dee Dee Bridgewater, ogni sua esibizione è un atto d’amore verso la musica e il pubblico.

L’artista dimostra una padronanza piena e una passione contagiosa per il repertorio che interpreta, instaurando con il pubblico un dialogo intenso e sincero.

Un concerto che promette di riportare gli spettatori nelle atmosfere intime e sofisticate dei grandi club americani, in un viaggio tra epoche, emozioni e sonorità senza tempo.

«Ospitare Paul Marinaro al Rosetta è per noi sempre un grande onore — dichiara Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club —. È un artista che incarna l’essenza stessa del jazz: eleganza, passione, libertà espressiva. Il suo ritorno a Matera rappresenta un momento importante per la nostra programmazione e per tutti coloro che credono nella forza culturale di questa musica».

L’evento, patrocinato dal Comune di Matera, è in programma al Rosetta Jazz Club, situato nel Recinto Marconi presso il Commerciale Le Botteghe della Città dei Sassi. È consigliata la prenotazione contattando il numero 350 1660573.