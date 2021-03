Coronavirus Basilicata: presto si potrà prenotare la propria vaccinazione! I dettagli

Così come annunciato dal Presidente Vito Bardi, le prenotazioni per vaccinarsi contro il coronavirus si potranno presto effettuare anche in Basilicata attraverso una piattaforma sviluppata da Poste Italiane.

La piattaforma debutterà inizialmente in Abruzzo, nella già citata Basilicata, in Calabria, Lombardia, Marche e Sicilia.

La piattaforma di Poste Italiane, che è in lavorazione già da qualche mese e che la società ha sviluppato gratuitamente dovrebbe essere già attivata questa settimana.

Per il momento si è a conoscenza che si potranno fare prenotazioni attraverso quattro canali:

Da sportello Postamat, inserendo semplicemente la tessera sanitaria;

Online, su sito Web o app;

Chiedendo al portalettere, che potrà completare la procedura attraverso il proprio palmare;

Via telefono, grazie a un call center dedicato.

La piattaforma registrerà anche la somministrazione e inserirà automaticamente nell’anagrafe vaccinale nazionale il nominativo, in vista di un possibile patentino.

Il link alla piattaforma dovrebbe essere questo: prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/.

Si attendono istruzioni dalla Regione Basilicata su chi potrà accedere alla prenotazione vaccinale in questa modalità.a

