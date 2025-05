Centri di ascolto a Matera e Policoro contro questa piaga che colpisce sempre più famiglie. I contatti utili

L’Associazione Famiglia e Sussidiarietà ETS gestisce il fondo prevenzione del sovraindebitamento e dell’usura, ai sensi dell’art.15 della Legge 108/96 attraverso il quale è possibile accedere al credito legale per chi non può ottenere prestiti da banche o finanziarie o per estinguerli a tassi minimi.

Il sovraindebitamento è la condizione di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni anche considerando le disponibilità economiche dei successivi dodici mesi.

Questa situazione può riguardare privati, aziende, ma anche famiglie e singoli consumatori.

La definizione normativa si trova nella legge n. 3 del 2012 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché, di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, detta anche Legge antisuicidi”.

Ha affermato Angelo Festa, Presidente dell’Associazione Famiglia e Sussidiarietà ETS:

“Il sovraindebitamento negli ultimi anni è cresciuto a dismisura, diventando una piaga che colpisce sempre più famiglie e piccole imprese.

Questo problema spesso nasce da una serie di circostanze difficili come la perdita del lavoro, spese impreviste e/o l’impatto di crisi globali, come ad esempio la pandemia, il conflitto in Ucraina e Palestina e la crisi inflazionistica che aggravano sempre più una situazione già fragile per le famiglie e le piccole imprese.

Attualmente l’Associazione Famiglia e Sussidiarietà ETS garantisce attraverso il Fondo finanziamenti di importo massimo fino a 35.000 euro, con rientri fino a 96 mesi (8 anni) e/o mutui da un minimo di 30 mila euro a 150 mila euro da restituire massimo entro 20 anni.

Un apposito Comitato valuta le domande di accesso ricevute dal Fondo, seguendo specifici criteri stabiliti dal Regolamento attuativo della Legge che sono: l’effettivo stato di bisogno; la serietà della ragione dell’indebitamento; la capacità di rimborso in base al reddito e/o alla situazione patrimoniale e fondate prospettive di sottrarre l’indebitato all’usura.

La Regione Basilicata (Legge n. 21/2015) mette a disposizione risorse per associazioni, fondazioni e consorzi Fidi per contribuire a combattere il fenomeno dell’usura e dell’estorsione nel territorio regionale.

La precitata Legge prevede, tra le varie azioni, anche un contributo a fondo perduto da destinare alle famiglie e persone in difficoltà economiche e a rischio di usura per fronte a spese quali ad esempio: mutui prima casa, bollette per le utenze (luce, acqua, gas) acquisti di libri scolastici, rette e mense scolastiche per i figli, spese mediche, fitti, etc.

Se non si hanno i requisiti per poter accedere ai fondi suindicati è possibile affrontare la situazione debitoria ai sensi della Legge 3/2012, ora parte del Codice della Crisi d’Impresa ed è possibile rivolgersi all’Associazione Famiglia e Sussidiarietà – ha concluso Angelo Festa – per verificare la soluzione migliore di intervento.

Per usufruire dei servizi messi a disposizione dall’Associazione Famiglia e Sussidiarietà, presso uno dei centri messi a disposizione nei Comuni di Matera, Policoro e Potenza, è possibile contattare per un appuntamento direttamente l’Associazione chiamando il numero 366.4487510 o inviando una e-mail a basilicatafamiglie@gmail.com“.