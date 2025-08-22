Bernalda: tutto pronto per il giorno più lungo in onore di San Bernardino! Ecco quello che c’è da sapere per godere della festa

23 Agosto 2025, il giorno più lungo per Bernalda.

Come fa sapere l’Amministrazione:

“Ricordiamo a tutti coloro che in questa giornata di grande festa verranno a Bernalda, che potranno usufruire dei parcheggi in paese così come indicati nella mappa allegata

Al fine di ridurre il traffico di autovetture circolanti per le vie cittadine in cerca di zone di sosta, sono state previste aree di parcheggio in zona PIP presso Via F.Panio e ex Data-Contact con SERVIZIO NAVETTA gratuito che osserverà il seguente orario:

dalle ore 17:30 del 23 agosto

alle ore 03:00 del 24 agosto

Punto di raccolta ex Data-Contact

Segnaliamo che la GUARDIA MEDICA è disponibile presso il Distretto Sanitario dalle ore 10:00 del 23 agosto alle ore 8:00 del 24 agosto.

Le ambulanze sono collocate presso:

– Piazza Plebiscito

– Via Cairoli con Punto Primo Soccorso

– Viale della Resistenza

I bagni chimici sono collocati come segue:

N.2 wc Via Torraca (nei pressi di poste italiane)

N.3 wc Via Redi (nei pressi della Chiesa Madre)

N.3 wc Via Marconi (nei pressi dell’Auditorium)

N.3 wc 1 Via La Pira (nei pressi della Chiesa di San Donato)

N.2 Via Nuova Camarda

Presso le postazioni di Via La Pira, Via Marconi e Castello è stato collocato un bagno per diversamente abili.

Segnaliamo a tutti i pubblici esercizi, ai commercianti, agli esercizi di vendita al dettaglio, ai laboratori, ai distributori automatici e ai numerosissimi consumatori che, con ordinanza n. 146 del 13 agosto 2025, é fatto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie/bicchieri di vetro e lattine.

É vietato altresì somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori di 16 anni e a chiunque si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica.

L’inosservanza delle predette disposizioni é punita ai sensi dell’art. 689 del Codice Penale.

Invitiamo i gentili ospiti e tutti i cittadini al rispetto delle norme relative al codice della strada e delle indicazioni fornite dagli agenti di Polizia Locale e dal personale di Protezione Civile.

L’Amministrazione Comunale vi augura un bellissimo 23 Agosto.

EVVIVA SAN BERNARDINO”.