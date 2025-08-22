Basilicata, conguagli Bonus Gas: le parole di Bardi

“In relazione alle recenti questioni emerse circa i conguagli del bonus gas regionale, il Presidente Bardi ha disposto l’avvio di negoziati urgenti con le aziende di vendita – che stanno procedendo agli avvisi di recupero – per evitare che al cittadino risulti eccessivamente oneroso il pagamento dei conguagli.
Le somme notificate dalle aziende verranno “assorbite” e diluite nel corso del tempo dalle future erogazioni del bonus stesso.
Si precisa, infine, che il conguaglio è relativo esclusivamente all’anno termico 2022-2023.
Le disposizioni di attuazione saranno definite nei prossimi giorni”.
Eì quanto ha fatto sapere il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.