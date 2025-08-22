Basilicata, vento e temporale: è allerta della Protezione Civile

Il passaggio di una veloce perturbazione, nella giornata di sabato, determinerà una fase di spiccata instabilità su parte del Paese, da Nord a Sud, favorendo lo sviluppo di precipitazioni a carattere sparso, generalmente a rapida evoluzione ma a prevalente carattere temporalesco.

In particolare, sulle regioni meridionali peninsulari, tali fenomeni potranno risultare più intensi e significativi.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dal mattino di sabato 23 agosto precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Campania, Puglia e Basilicata.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per domani, sabato 23 agosto, allerta gialla in Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Umbria e parte di Emilia-Romagna, Lazio, Calabria e Veneto.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni.