Basilicata, tragico incidente: purtroppo un giovane 23enne ha perso la vita

Gravissimo incidente sulla Strada Statale 93 nel pomeriggio di oggi.
L’impatto tra una moto e un’auto è avvenuto nel tratto che collega Lavello a Canosa.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo hanno potuto solo constatare il decesso del giovane in sella ad una moto.
Si trattava di Salvatore Abruzzese, 23enne, originario di Minervino Murge, nel nord Barese.
Presenti anche i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.
Ci stringiamo al dolore dei familiari per la tragica perdita.