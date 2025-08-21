Basilicata protagonista a questo evento internazionale di grande portata: “inviteremo i giapponesi a scoprire la nostra terra”. I dettagli

È un evento internazionale di grande portata che riunisce oltre 160 Paesi e 25 organizzazioni internazionali per esplorare soluzioni alle sfide globali attraverso innovazione, cultura e collaborazione.

Tra i protagonisti dell’Expo Osaka (Giappone) c’è anche la Basilicata che parteciperà all’evento nella settimana dal 24 al 30 agosto all’interno del Padiglione Italia su iniziativa della Regione (Direzione Sviluppo economico).

La Basilicata sarà presente a Osaka con una serie di appuntamenti pensati per raccontare il volto autentico e innovativo del territorio lucano.

Un viaggio che unisce cultura, turismo e impresa, portando nel cuore del Giappone tradizioni, eccellenze produttive, bellezza e innovazione.

Una presenza, quella lucana, che ha già fatto breccia tra gli imprenditori giapponesi, considerato l’”overbooking” registrato per le prenotazioni dei nipponici agli incontri organizzati da Regione, Apt e Sviluppo Basilicata.

Questo il calendario degli eventi:

Lunedì 25 Agosto

Ore 11.30-14.30 – Workshop su automotive, ferrovia sostenibile e mobilità intelligente.

Ore 16-18 – Racconto delle eccellenze turistiche-rurali e ambientali della Basilicata.

Mercoledì 27 Agosto

Ore 10.30-13.30 – Presentazione dei cluster tecnologici regionali nei settori dell’energia e della bioeconomia.

Ore 16-18 – Progetto regionale che ha messo insieme i cinque parchi lucani attraverso percorsi di trekking e manifestazioni culturali.

Giovedì 28 Agosto

Ore 11-14 – Presentazione della Basilicata turistica alla stampa giapponese di settore. Incontri “be to be” tra operatori giapponesi e lucani. L’iniziativa è promossa da Apt Basilicata con Enit Tokyo e in collaborazione con Camera di commercio italiana in Giappone.

Ore 16.30-18.30 – Evento organizzato dal Ministero del Made in Italy e Regione (Assessorato allo Sviluppo economico) dedicato all’attrazione degli investimenti strategici in Basilicata attraverso il racconto di società giapponesi che hanno già investito sul territorio.

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, sottolinea l’importanza strategica di questa missione:

“Essere a Osaka significa proiettare la Basilicata su uno scenario internazionale di altissimo livello.

Per noi è una grande occasione per attrarre nuovi flussi turistici e creare nuove sinergie per le imprese lucane.

La nostra terra ha tanto da offrire: paesaggi unici, una storia affascinante e un tessuto imprenditoriale capace di competere nei mercati globali.

In Giappone vogliamo raccontare tutto questo, mostrando una Basilicata moderna, aperta e pronta a crescere.

Negli ultimi anni abbiamo avviato una trasformazione profonda del nostro sistema economico, rafforzando le infrastrutture, digitalizzando la pubblica amministrazione, semplificando l’accesso agli incentivi alle imprese e creando un ecosistema favorevole allo sviluppo sostenibile e all’innovazione tecnologica.

In Basilicata convivono oggi la grande industria automobilistica, filiere emergenti legate alle energie rinnovabili, alla mobilità elettrica, alla manifattura di precisione, all’aerospazio e all’intelligenza artificiale.

Sul fronte turistico il nostro territorio ha tanto da offrire.

Inviteremo i giapponesi a scoprire la Basilicata non solo come destinazione turistica, ma come esperienza di vita.

Un luogo dove la natura, la storia e l’ospitalità delle persone si incontrano in modo autentico”.

Alle sue parole del Presidente si aggiunge la riflessione dell’assessore allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo:

“Questa esposizione è un’occasione unica per condividere visioni, esperienze e buone pratiche.

E per la Basilicata è una grande opportunità per mostrare ciò che di meglio sappiamo fare: coniugare tradizione e innovazione, identità e futuro.

La nostra regione è sempre più protagonista in settori strategici come automotive, energia, aerospazio e bioeconomia, grazie al lavoro di imprese, cluster e centri di ricerca che operano con competenza e passione.

Il tema che abbiamo scelto – “Basilicata, terra madre” – parla di radici profonde, ma anche di uno sguardo aperto al mondo.

Siamo una terra antica, ma vivace, pronta a cogliere le sfide della modernità con entusiasmo.

E qui, in Giappone, troviamo un’affinità speciale: una nazione che, come la nostra, ha saputo mantenere vive le sue tradizioni, pur diventando simbolo di tecnologia e innovazione.

Grazie all’Expo di Osaka possiamo rafforzare il legame tra i nostri territori, creare nuove connessioni e valorizzare ancora di più il Made in Italy, di cui la Basilicata è orgogliosamente parte”.