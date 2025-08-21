Marconia: fervono i preparativi per intitolare un nuovo spazio urbano alla Madonna delle Grazie! I dettagli dell’evento

Sabato 23 Agosto si intitola a Marconia Piazza Madonna delle Grazie.

Fervono gli ultimi interventi di sistemazione che preludono all’intitolazione di un nuovo spazio urbano di Marconia alla Madonna delle Grazie (patrona dell’abitato).

La nuova piazzetta sorge laddove prima vi era solo una strada di passaggio priva di particolare pregio.

Un’area più raccolta rispetto alla grande Piazza Elettra, allietata da spazi verdi, da sedute e dagli zampilli della nuova fontana a raso.

Che la Comunità possa goderne a pieno.

Lo spazio è parte del più ampio intervento di rigenerazione urbana che ha interessato il centro di Marconia, coinvolgendo corso e piazza del mercato.

La formale inaugurazione dell’intera opera è prevista per il prossimo mese di settembre.

La cerimonia di intitolazione si terrà Sabato 23 Agosto, ore 20:30 alla presenza anche di S.E. il Cardinale Angelo De Donatis.

Ecco il prima e dopo.