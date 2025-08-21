Policoro: “è pericolosa questa strada, numerosi incidenti hanno causato svariati danni”. I dettagli

“Questa mattina ho presentato una interrogazione alla Giunta Regionale per chiedere interventi urgenti per la fine dei lavori e per la sistemazione definitiva della strada che collega Via Bellini alla S.S. 106 nel territorio della città di Policoro”.

Così spiega consigliere regionale Piero Marrese in un comunicato:

“Infatti, da decenni i cittadini di Policoro soffrono la criticità della pericolosità e del dissesto del manto stradale del tratto di strada che porta da Via Bellini in agro di Policoro alla S.S. 106 Jonica e alla zona artigianale della città.

La strada presenta da tempo lavori in corso tali da rendere inutilizzabile un’intera corsia costringendo gli automobilisti a circolare su una sola corsia per senso di marcia, circostanza che, anche a causa della mancanza di segnaletica semaforica, rende pericoloso e difficoltoso il traffico soprattutto nelle ore notturne.

Nel corso degli anni in quel tratto di strada si sono verificati numerosi incidenti stradali, che hanno causato svariati danni a persone e a cose.

Nonostante i tavoli istituzionali tenutisi tra gli enti coinvolti e le rassicurazioni di ANAS e Consorzio di Bonifica della Basilicata sulla fine dei lavori di sistemazione del manto stradale e sulla messa in sicurezza della tangente, ad oggi la situazione resta non risolta.

Crediamo sia urgente e non più rinviabile la fine dei lavori e la risoluzione della problematica riguardante la strada che collega Via Bellini con la S.S. 106 Jonica per garantire a cittadini, automobilisti e imprese locali sicurezza stradale e velocità di scorrimento.

Abbiamo chiesto alla Giunta Regionale quali provvedimenti sono stati presi e quali sono previsti per risolvere una questione che si trascina da decenni a scapito di cittadini, automobilisti e imprese locali”.