Basilicata pronta a festeggiare la giornata dedicata ai Lucani nel mondo: l’iniziativa in programma

“Come Presidente del Consiglio regionale della Basilicata e Presidente della Commissione regionale dei Lucani nel mondo, in occasione della giornata dedicata ai Lucani nel mondo, che ricorre il 22 Maggio, esprimo soddisfazione per il lavoro svolto durante questi anni.

Vorrei invitare, ancora una volta, i presidenti di federazioni e associazioni a dare maggiore protagonismo ai giovani lucani, affinché possano, come nuove leve, farsi carico di preservare la nostra cultura e di portare avanti l’enorme bagaglio di valori e la memoria dei nostri avi”.

Sono le parole del Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, in occasione della ricorrenza in programma il 22 Maggio.

Una giornata che unisce tutti i lucani, ovunque essi si trovino, e che rinnova un legame sempre saldo.

La ‘Giornata dei Lucani nel mondo’ è stata istituita con legge regionale nel 1999 per ricordare la data del 22 maggio 1971, in cui il Parlamento approvò il primo Statuto della Regione Basilicata.

Ha aggiunto il presidente Cicala:

“L’appello che rivolgo a quelle figure che negli anni passati ho avuto modo di definire ‘gli ambasciatori della nostra Lucania’ è di stare vicino ai giovani e di farli diventare i veri protagonisti della Commissione regionale dei Lucani nel mondo.

Ai ragazzi, che hanno a cuore le loro radici lucane, dico invece di non cedere mai alla rassegnazione e di collaborare fattivamente a portare in alto il nome della Basilicata nel mondo”.

Il Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata Carmine Cicala incontrerà domani alle 18.30 i rappresentanti delle associazioni lucane, presenti in Italia e fuori dai confini nazionali, in un incontro online per un momento di saluto e di confronto. Parteciperà anche il direttore di APT Basilicata, Antonio Nicoletti. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Sergio Palomba.

Ecco la locandina.