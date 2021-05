Basilicata, Bardi: Figliuolo assicura altre 12000 dosi oltre alle consegne già previste! I dettagli

“Oggi è avvenuto un episodio che ha rallentato la campagna vaccinale nella sola provincia di Potenza: mi dispiace per i lucani che oggi non hanno potuto ricevere il vaccino.

Avranno modo di recuperare entro il 15 presso tutti i punti vaccinali della provincia ed entro il 18 presso la tenda di Potenza.

Tutti i prenotati di oggi saranno avvisati su date e orari via sms da Poste, che ringrazio per il sostegno in questa giornata difficile.

Sarà mia cura evitare il ripetersi di tale disservizio, che sarà censurato nei modi e nelle forme opportune.

Abbiamo anche una buona notizia: il Generale Figliuolo mi ha assicurato una fornitura aggiuntiva di 12000 dosi di Pfizer, oltre alle consegne già previste.

Lo ringrazio per la consueta collaborazione e disponibilità”.

Lo afferma il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.a

