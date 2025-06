Basentana: intesa per accesso a Marconia e nuovo svincolo! Ecco le ultime notizie

“Importanti novità sulla questione dello svincolo di Marconia di Pisticci e degli accessi poderali lungo la strada statale Basentana.

Da parte di Anas c’è la piena disponibilità a procedere alla realizzazione di una rotatoria provvisoria per garantire l’accesso diretto a Marconia e l’uscita in direzione Potenza, sfruttando il completamento dei lavori del terzo lotto, previsto entro fine ottobre 2025″.

E’ quanto fa sapere il deputato di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia, promotore di una riunione che si è svolta a Potenza, con i vertici regionali di Anas e il sindaco di Pisticci, Domenico Albano.

Ha aggiunto il parlamentare, supportato da Camilla Iannuzziello, responsabile organizzazione FdI provincia di Matera:

“Contestualmente Anas ha assunto l’impegno a completare il progetto esecutivo per una soluzione infrastrutturale permanente, che preveda la realizzazione del nuovo svincolo a livelli sfalsati di Marconia.

La realizzazione del progetto esecutivo, secondo quanto discusso, potrebbe vedere la luce ragionevolmente nei due anni successivi, con l’obiettivo di migliorare in maniera strutturale e duratura l’accessibilità e la sicurezza dell’area.

Anas si è inoltre impegnata a finanziare sia la rotatoria provvisoria che l’intervento definitivo, procedendo con celerità sia nella fase progettuale che in quella realizzativa”.

A supporto dell’avvio dei lavori è stato chiesto al sindaco Albano di adottare un’ordinanza comunale che fungerà da nulla osta urbanistico, condizione necessaria per consentire ad Anas di operare sul tratto interessato, unitamente alle liberatorie dei proprietari dei lotti dei terreni interessati.

“L’incontro ha segnato un importante passo in avanti verso una soluzione attesa da tempo, che tiene insieme esigenze di mobilità, sicurezza e sviluppo locale, grazie alla sinergia istituzionale e alla volontà condivisa di rispondere in modo concreto ai bisogni del territorio” ha aggiunto Iannuzziello che ringrazia “Mattia per l’attenzione rivolta alla provincia di Matera e i vertici regionali Anas per la disponibilità manifestata”.