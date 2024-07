“Auguri agli atleti lucani Francesca Palumbo, Domenico Acerenza e Donato Telesca, impegnati nelle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi”. Le parole di Bardi

“Auguri a tutti i lucani che a vario titolo partecipano alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi in programma da oggi a Parigi: dagli atleti Francesca Palumbo, Domenico Acerenza e Donato Telesca, impegnati nella scherma, nel nuoto e nei pesi; all’arbitro della pesistica Chiara Cifarelli; a Francesco Loscalzo, giornalista dell’ansa che documenterà la sua terza olimpiade.

Vi siamo vicini e siamo certi che anche questa volta porterete alto il nome della Basilicata: spero che vi giunga forte il sostegno e l’incoraggiamento delle istituzioni e dell’intera comunità regionale.

In un momento così difficile per l’umanità, segnato purtroppo da guerre e altre sfide epocali, è importante anche riaffermare il ruolo dello sport come strumento di pace e di fratellanza.

Valori che sono parte essenziale dell’identità dei lucani”.

Così il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha voluto salutare i lucani che partecipano ai Giochi olimpici e ai Giochi paralimpici di Parigi.