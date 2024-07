Parte a Nova Siri Marina il progetto “Spiaggia per tutti”. L’iniziativa

Parte a Nova Siri Marina il progetto “Spiaggia per tutti”, una struttura finalizzata a rendere più agevole la balneazione di persone con disabilità con gazebi, docce ed ausili con accesso gratuito.

Il progetto fortemente sostenuto dalla nuova Amministrazione comunale mira a rendere Nova Siri un paese ancor più aperto, più solidale, rappresentando uno spazio di inclusione senza barriere per coloro che hanno difficoltà motorie.

Nonostante il brevissimo tempo dall’insediamento, l’Ente comunale ha provveduto ad incrementare i servizi già esistenti attraverso l’installazione di una nuova doccia che consente anche alle persone in carrozzina di accedervi agevolmente ma soprattutto l’allaccio della rete elettrica.

Ha dichiarato il neo Assessore al Turismo Pasquale Gizzi:

“Siamo particolarmente orgogliosi della nostra “Spiaggia per Tutti”, se non il primo, sicuramente tra i primi progetti del genere realizzati sulla fascia Jonica lucana, un’eccellenza regionale.

Fondamentale è il supporto dell’Associazione L’Ultima Luna a cui va il nostro ringraziamento che coordinerà le attività anche con il coinvolgimento di altre associazioni operanti sul territorio, i cui volontari forniranno assistenza e garantiranno un’agevole permanenza agli ospiti all’interno delle postazioni e delle piazzole attrezzate”.

Il Sindaco, Dott. Antonello Mele ha dichiarato:

“Migliorare l’offerta turistica del territorio destinata a soddisfare le necessità di tutti i turisti e a rafforzare l’accoglienza per i turisti con disabilità è uno degli obiettivi dell’Amministrazione, un ulteriore passo in avanti verso una Nova Siri sempre più inclusiva”.

“Un progetto di grande valore per la comunità di Nova Siri (MT) per un turismo senza barriere, una spiaggia con spazi e servizi per rispondere meglio alle necessità delle persone con disabilità, attraverso il contributo di associazioni ma soprattutto con l’impegno e la passione di tante persone” è quanto ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali Avv. Maria Giuseppina Pugliese.

La conferenza stampa di presentazione del progetto “Spiaggia per tutti” si svolgerà il 31 Luglio alle ore 11:00 nell’area appositamente attrezzata raggiungibile da Piazza Prova D’Orchestra sul lungo mare.

Nei giorni successivi la conferenza di presentazione inizieranno le attività coordinate dall’Associazione L’Ultima Luna con l’obiettivo di rendere la spiaggia un luogo di reale inclusione e socializzazione attraverso la realizzazione di piccoli eventi serali con l’obiettivo di pianificare e rendere nel tempo la “Spiaggia per Tutti” un luogo senza alcuna barriera fisica e sensoriale.

Fanno sapere dall’Associazione L’Ultima Luna:

“È un’importante banco di prova che ci vede impegnati sulle spiagge joniche da diversi anni, auspichiamo la massima collaborazione di tutti i fruitori della spiaggia oltre a quello insostituibile di tutte le associazioni presenti sul territorio”.

Ha dichiarato Bruno Laurita Presidente dell’Associazione:

“Siamo fermamente convinti che l’integrazione diventi reale quando coinvolge davvero tutti vorremmo che la “Spiaggia per Tutti” rappresenti solo il punto di partenza per delle osservazioni e riflessioni che tutta la società civile, decisori compresi, debbano seriamente fare sul diritto delle pari opportunità per tutti, attraverso un percorso inclusivo fatto di adeguatezza e solidarietà verso le persone fragili”.