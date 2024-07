Maria Tedesco è la nuova preparatrice atletica del Fc Matera! Auguri di buon lavoro

Fc Matera comunica di aver inserito nel proprio staff la dottoressa Maria Tedesco, la quale sarà aggregata al ritiro della Prima Squadra in Abruzzo per poi occuparsi dell’intero Settore Giovanile.

Laureata in Scienze Motorie e sportive, con specialistica in Attività Motoria preventiva ed adattata, ha conseguito un Master in preparazione Atletica nel calcio per i settori giovanili.

Dopo aver ottenuto le abilitazioni Uefa C e preparatore Atletico professionista per settori giovanili, ha iniziato la carriera nel 2015 con G.S.D. Falasche con i piccoli amici, poi S.S. Racing Club, A.S.D. Nuova Florida, A.S.D Nettuno Calcio e A.S.D. Unipomezia con il ruolo di Preparatrice Atletica nelle categorie giovanili Juniores, Allievi, Esordienti élite e coordinatrice motoria nella scuola calcio.

Per quanto concerne le esperienze in Prima Squadra, Maria Tedesco ha vissuto delle importanti stagioni con Pro Calcio Nettuno e Greenfield United in 1° e 2° Categoria.