Bernalda festeggia il 250esimo anno dalla nascita del Corpo della Guardia di Finanza. Ecco le foto

Nel suggestivo scenario del Tempio di Hera l’amministrazione comunale di Bernalda, nelle figure della sindaca Francesca Matarazzo e dell’assessore alla cultura e attività produttive Rocchelia Scarcella, ha patrocinato un evento teso a festeggiare il 250esimo anno dalla nascita del Corpo della Guardia di Finanza.

Il comune di Bernalda ha inteso valorizzare il proprio territorio all’insegna della cultura e della riconoscenza nei confronti di chi si occupa di far rispettare la legalità.

A porgere un saluto in rappresentanza del Corpo della Guardia di Finanza il generale Roberto Pennoni, comandante in Basilicata della Guardia di Finanza, Roberto Maniscalco colonnello della Provincia di Matera, quest’ultimo in rappresentanza di tutto il corpo, ha omaggiato, con un mazzo di fiori, tutte le donne presenti sul palco.

Il consigliere regionale Domenico Tataranno ha portato i saluti di Vito Bardi, presidente della regione Basilicata, inoltre, ha dichiarato quanto sia importante collaborare con le forze dell’ordine al fine di “piantare il seme della legalità“ soprattutto per le future generazioni.

L’evento è stato diretto da Lara Tataranno dell’associazione Viva con grande professionalità e dovizia, non è mancata la collaborazione del Comandante Tenenza della Guardia di Finanza di Metaponto Vittoriano Pellegrino.

Grandi emozioni quelle susseguitesi in un luogo millenario che ha visto la presenza del grande Pitagora.

Il dott. Martino Iannibelli, archeologo, ha redatto un monologo egregiamente recitato dall’attrice Anna Rita Del Piano, ad allietare la serata il gruppo musicale “Insolito Pop”, una squadra tutta al femminile all’insegna della ricercatezza e raffinatezza musicale.

La serata è stata ospitata grazie alla Direzione dei Musei di Basilicata nella figura della Dirigente regionale arch. Annamaria Mauro e del direttore del Museo di Metaponto Vincenzo Cracolici.

La serata è stata presentata dalla giornalista Mary Padula.

Ecco le foto dell’iniziativa.