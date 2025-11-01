Arriva il nuovo Bonus Mamme 2025: 40 euro al mese per queste lavoratrici

L’INPS, con la Circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, ha illustrato le modalità per accedere al Nuovo Bonus Mamme, un’integrazione al reddito introdotta dal decreto legge 30 Giugno 2025.

Come spiega assimprese “il beneficio, valido per l’anno 2025, è destinato alle lavoratrici madri con due o più figli, sia dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) sia autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie o a casse professionali.

Il bonus consiste in un’erogazione di 40 euro al mese, per ogni mese o frazione di mese in cui risulta attivo il rapporto di lavoro o l’attività autonoma.

L’importo complessivo verrà corrisposto in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025 (o entro febbraio 2026 per le domande presentate in ritardo).

Possono accedere al beneficio le lavoratrici madri che:

hanno due figli (di cui il più piccolo con meno di 10 anni) oppure tre o più figli (di cui il più piccolo con meno di 18 anni);

possiedono un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui;

sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente (non domestico) o autonome iscritte a una gestione previdenziale o cassa professionale.

Per le madri con tre o più figli, il bonus non spetta nei mesi in cui è attivo un contratto a tempo indeterminato: in questi casi, resta valida la possibilità di accedere all’esonero totale dei contributi previdenziali IVS fino al 31 Dicembre 2026.

La domanda deve essere presentata all’INPS entro l’8 Dicembre 2025.

Le lavoratrici che maturano i requisiti dopo tale data potranno presentare la domanda entro il 31 Gennaio 2026″.