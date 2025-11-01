Matera Film Festival: per l’Anteprima della sesta edizione arriva un evento dedicato a Yoshitaka Amano, artista e illustratore giapponese. I dettagli

Anteprima della sesta edizione del Matera Film Festival all’insegna dell’arte dell’animazione, domani – Domenica 2 Novembre 2025, con un evento realizzato in collaborazione con Lucca Comics & Games dedicato a Yoshitaka Amano, artista e illustratore giapponese celebre per le sue opere nel mondo dell’animazione (tra i titoli Kyashan il Ragazzo Androide, Hurricane Polimar, Yattaman, Tekkaman) e dei videogiochi (la saga di Final Fantasy su tutti) nell’ambito della sesta edizione del Matera Film Festival, che si apre.
Nella Città dei Sassi, Amano riceverà il Premio Giuliana D’Argento 2025, da questa edizione conferito alle personalità che a giudizio del Festival, si è distinto nelle arti, nei saperi e nelle conoscenze.
Domani, Domenica 2 Novembre alle ore 18:00, presso CineTeatro Guerrieri, si terrà la Masterclass del maestro Amano, moderata da Fabio Viola e Silvio Giordano, seguita dalla proiezione di “Angel’s Egg” di Mamoru Oshii, nella versione restaurata presentata a Venezia, a Lucca e a Matera in anteprima, nelle sale italiane a dicembre.
Al Maestro Amano è dedicata una delle retrospettive di quest’anno del Matera Film Festival, che comprende titoli quali:
- Kyashan il Ragazzo Androide,
- Hurricane Polimar,
- Yattaman,
- Tekkaman,
- I Predatori del Tempo,
- Calendar Men.