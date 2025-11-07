Alberi monumentali, in Basilicata altri 9! I dettagli

“Con l’aggiornamento dell’Elenco degli alberi monumentali d’Italia, che porta a 4.944 gli esemplari tutelati sull’intero territorio nazionale, sale a quota 181 il numero di quelli in Basilicata.
È un altro traguardo per la nostra Basilicata che si conferma terra di alto valore naturalistico, paesaggistico e storico-culturale.
I nuovi nove preziosi esemplari si trovano a Laurenzana, che, ricordo, è una riserva speciale che racchiude il famoso abete bianco.
La valorizzazione del patrimonio naturalistico passa anche attraverso la tutela delle nostre bellezze paesaggistiche che rappresentano in Basilicata un possibile volano di crescita e di sviluppo.
Non posso che esprimere soddisfazione per questo importante riconoscimento che dimostra la aumentata sensibilità delle istituzioni, in primis il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, verso questi straordinari monumenti di biodiversità”.