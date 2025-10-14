Agricoltura: “vogliamo scongiurare i tagli dell’Unione Europea al settore”. Ecco cosa sta succedendo

Una mozione per lanciare l’allarme sulla riduzione delle risorse europee a disposizione del settore agricolo e chiedere al governo di intervenire per scongiurare tagli e riduzione degli stanziamenti.

A presentarla Fratelli d’Italia nel corso di una conferenza stampa organizzata dal Dipartimento Agricoltura alla Camera dei deputati, alla presenza del responsabile, il deputato Aldo Mattia, e del capogruppo in commissione Agricoltura della Camera, Marco Cerreto.

La mozione poi confluirà in un testo unitario sostenuto da tutta la maggioranza di centrodestra a prima firma Lega.

Ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Aldo Mattia, responsabile del Dipartimento agricoltura nazionale di FdI:

“Per scongiurare la creazione di un fondo unico che sembrerebbe far diminuire le risorse per la PAC il centro destra ha voluto presentare una mozione unitaria per impegnare il Governo a sostenere le nostre azioni in Commissione UE, in favore degli imprenditori agricoli, dell’agricoltura e della sovranità alimentare.

La preoccupazione di Fratelli d’Italia è che la proposta della Commissione penalizzi in particolare il nostro settore agricolo, perché da un lato riduce i fondi e dall’altro vede confluire il budget destinato all’agricoltura in un più ampio quadro finanziario.

Il rischio è quindi un netto definanziamento che specie in questa difficile congiuntura internazionale non possiamo accettare.

Peraltro, il governo Meloni e il ministro Lollobrigida in questi anni hanno investito più dei precedenti Esecutivi, parliamo di ben 15 miliardi di euro a sostegno dell’intero comparto.

Per Fratelli d’Italia è una priorità la difesa di questo settore che rappresenta una componente importante e fondamentale dell’economia nazionale”.