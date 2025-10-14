Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio della Basilicata: eletta la Presidente. Ecco di chi si tratta

La Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata accoglie con soddisfazione la nomina di Margherita Perretti – commissaria della CRPO – alla presidenza del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio della Basilicata, esprimendo alle componenti tutte i migliori auguri di un percorso costruttivo e innovativo.
Il Comitato rappresenta un presidio importante per rafforzare la presenza e il protagonismo delle donne nel tessuto economico lucano, in un momento storico in cui la parità di genere deve tradursi in opportunità reali di crescita, lavoro e autonomia.
La CRPO manifesta la propria disponibilità a collaborare con il Comitato in un’ottica di sinergia istituzionale, promuovendo iniziative comuni orientate alla valorizzazione dell’imprenditoria femminile, alla diffusione di buone pratiche e al sostegno delle politiche di genere nelle imprese.
Lo riporta una nota stampa della Presidente della Commissione Regionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna, Vittoria Rotunno.