Agricoltura: dal Governo altri fondi per rafforzare la filiera nazionale. I dettagli

“Un ennesimo impegno annunciato e mantenuto dal Governo e in particolare dal ministro Lollobrigida che con un apposito decreto ha stanziato ulteriori 10 milioni di euro in aggiunta alla dotazione annuale del Fondo Grano Duro“.

E’ quanto fa sapere il deputato Aldo Mattia, responsabile del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia.

Con questo nuovo contributo stanziato, le risorse complessive destinate da inizio anno alla filiera del grano duro ammontano così a 20 milioni di euro a conferma dell’impegno costante del Governo nel sostenere il comparto cerealicolo.

Nel biennio 2024-2025, dunque, i fondi stanziati per la filiera nazionale grano duro ammontano complessivamente a 52 milioni.

Questo intervento si inserisce nel più ampio percorso del MASAF per la sovranità alimentare e la valorizzazione delle produzioni cerealicole italiane, che nel 2024 hanno coperto il 54,8% del fabbisogno nazionale di grano duro.

Conclude Mattia:

“Obiettivo del Governo è quello di garantire stabilità ad un comparto fondamentale per l’economia dell’Italia e per il quale l’esecutivo ha da subito mostrato una straordinaria attenzione“.