Addio al vignettista Giorgio Forattini, re della satira

È morto il vignettista Giorgio Forattini.

Aveva 94 anni.

Nato nel 1931 a Roma, ha lavorato per Panorama, Repubblica, ha diretto Il Male e creato illustrazioni per La Stampa, Il Giornale.

Ha spiegato anni fa in un’intervista:

“La satira era soprattutto di sinistra, contro il potere che era democristiano.

Non sono mai stato di destra, ma neanche di sinistra. Sono sempre stato un liberale e un uomo libero.

E non sono mai stato vicino a Berlusconi, anche se lui mi ha corteggiato.

Ma mi ha anche sbattuto fuori da due suoi giornali”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.