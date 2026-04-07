Addio a Mircea Lucescu, visionario del calcio: i dettagli

Mircea Lucescu purtroppo non ce l’ha fatta.
L’allenatore rumeno è morto a 80 anni dopo i gravi problemi cardiaci accusati negli ultimi giorni.
Aveva accusato un malore, fa sapere fanpage, proprio dopo i playoff mondiali disputati alla guida della nazionale del suo paese contro la Turchia.
Le sue condizioni purtroppo si sono aggravate e non poco nel giorno di Pasqua, fino al decesso arrivato mentre si trovava nel reparto di terapia intensiva presso l’Ospedale Universitario di Bucarest.
Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.