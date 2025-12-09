A Policoro una strada e l’anfiteatro dedicati a Pino Mango. L’annuncio

“L’amministrazione comunale ha ritenuto di intitolare una strada di nuova costruzione al grande Pino Mango.
Si tratta di una strada che collega un importante viale della città al Palaercole, il luogo in cui purtroppo l’artista è venuto a mancare.
Procederemo all’intitolazione di questa strada non appena i lavori saranno completati.
Inoltre, dedicheremo a Pino Mango anche l’anfiteatro situato all’interno del PalaErcole, che è anche il punto di arrivo di questa nuova strada”.
Così all’ANSA il sindaco di Policoro (Matera), Enrico Bianco, annuncia le azioni dell’amministrazione comunale per celebrare Pino Mango, il cantautore nato il 6 novembre 1954 a Lagonegro (Potenza) e scomparso l’8 dicembre 2014, all’età di 60 anni, dopo un malore durante un concerto al PalaErcole.