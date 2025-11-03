A Matera tutto pronto per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. I dettagli

Martedì 4 Novembre 2025, con inizio alle ore 10.00, si svolgerà in Piazza Vittorio Veneto a Matera la cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, organizzata dalla Prefettura e dal Comando Provinciale Carabinieri di Matera.

Presenzieranno alla cerimonia il Prefetto di Matera, Dott.ssa Cristina FAVILLI, le Autorità civili, militari e religiose, nonché rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Nella circostanza, il Prefetto, accompagnato dalle citate Autorità, deporrà una corona al cippo di via Lucana e, successivamente, al Monumento ai Caduti di Piazza Vittorio Veneto, nel corso di una solenne cerimonia.

Durante la celebrazione, sarà schierato un reparto di formazione composto da una rappresentanza delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, dei Corpi di Polizia, della Croce Rossa Italiana, dei Vigili del Fuoco e delle Associazioni Nazionali dei Carabinieri e della Polizia di Stato; sarà inoltre data lettura dei messaggi inviati dal Capo dello Stato e dal Ministro della Difesa, e seguiranno gli interventi del Prefetto di Matera, Vicepresidente della Regione Basilicata, Sindaco del Comune di Matera, Presidente della Provincia di Matera, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e dei rappresentanti della Consulta Studentesca.

Alle ore 17.00, la bandiera issata nel corso della cerimonia mattutina, verrà ammainata da una rappresentanza di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.