A Matera queste due autorevoli voci per discutere del genocidio in corso nella Striscia di Gaza e nei territori occupati. L’iniziativa

Continuano le iniziative organizzate dal Comitato per la Pace di Matera che il 4 gennaio riapre un dibattito aperto al pubblico per discutere insieme del genocidio in corso nella Striscia di Gaza e nei territori occupati per decisione del governo israeliano e che prosegue di fronte a una comunità internazionale pressoché immobile.

In questa occasione la discussione ruoterà attorno al ruolo del diritto e delle istituzioni internazionali, agli attori convolti a livello geopolitico e all’importanza di termini come “genocidio”, “terrorismo”, “apartheid”, “assedio” che hanno e stanno condizionando la narrazione del conflitto israelo-palestinese nei media di tutto il mondo.

Ad arricchire il dibattito con la propria esperienza e conoscenza due autorevoli voci:

● Marina Calculli, studiosa e docente di politica internazionale del Medio Oriente, Columbia University e Sciences Po Paris.

● Gjovalin Macaj, studioso e docente di relazioni internazionali, Leiden University che ha lavorato come advisor per la missione dell’Albania al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York.

Il dibattito, dal titolo “L’umanità di fronte al genocidio palestinese” si terrà il 4 gennaio alle ore 17 presso Le Monacelle, in via del Riscatto 15 a Matera.

Anche in questa occasione sarà possibile contribuire alla raccolta fondi in sostegno di Medici Senza Frontiere che il Comitato ha portato avanti anche nel periodo delle festività grazie al sostegno di alcuni esercenti di Matera come “Il Vicolo Cieco”, “Birrificio 79” e “Zio Ninì” che continuano ad ospitare i salvadanai per raccogliere fondi.

Per restare aggiornati sulle future iniziative che verranno organizzate è possibile seguire il canale Instagram @comitatoperlapacematera e la pagina Facebook “Comitato per la Pace – Matera”.

Le associazioni che hanno aderito al Comitato per la Pace sono:

ANPI Matera,

Fridays For Future – Matera,

Collettivo Donne Matera,

FILEF Basilicata,

CGIL Matera,

SPI CGIL Matera,

Schierarsi,

UISP Matera,

IAC Centro Arti Integrate,

Partito Democratico sezione di Matera,

TAM Tower Art Museum,

Masseria Fra Gennaro,

Partito Rifondazione Comunista Basilicata,

Amabili Confini,

Noi Ortadini APS.

Per aderire è possibile contattare il Comitato all’indirizzo comitatoperlapacematera@gmail.com

Di seguito la locandina con i dettagli.