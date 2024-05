A Matera giovani atleti provenienti dalla Basilicata, dalla Puglia e da altre parti d’Italia! L’evento in programma

Domani, sabato 25 maggio, alle ore 18.00, nella palestra dello stadio XXI Settembre – Franco Salerno, avrà luogo a Matera la manifestazione sportiva “Cintura dei Sassi”, organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana e dal CONI, con il patrocinio della Polizia di stato , a cui parteciperanno giovani atleti tra i 13 e i 28 anni, provenienti dalla Basilicata, dalla Puglia e da altre parti d’Italia.

Alla manifestazione saranno presenti anche le sezioni giovanili di Roma e Brindisi delle fiamme oro (gruppi sportivi della Polizia di Stato).

Oltre alle naturali finalità sportive, l’iniziativa riveste anche importanza dal punto di vista socioculturale, favorendo l’incontro e lo scambio tra i giovani atleti, anche a bordo ring.

In occasione dell’evento, sarà distribuito al pubblico un pieghevole informativo e un segnalibro, dedicati al contrasto e alla prevenzione del rischio di scomparsa di bambini.

Il 25 maggio ricorre, infatti, la Giornata internazionale bambini scomparsi.

La Polizia di Stato aderisce alla Rete di esperti di Polizia sulle persone scomparse per prevenire e fronteggiare questo fenomeno.

In caso di scomparsa, è fondamentale la tempestività della segnalazione per provare ad avere maggior successo nella ricerca.

Appena si ha la notizia della scomparsa di un minore è necessario chiamare i numeri di emergenza (113 e 112), per dar il via ad immediate ricerche, anche senza aver sporto una denuncia formale.

Sul fronte della prevenzione è invece importante porre maggior attenzione sulla presenza di problemi gravi, connessi a situazioni di abuso oppure di estremo disagio, causato da difficoltà familiari, anche legate all’uso non sicuro della Rete internet.