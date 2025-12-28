A Matera continuano gli appuntamenti di “Devoti in devozione”: il programma

Proseguono anche oggi e domani a Matera gli appuntamenti di “Devoti in devozione”, il palinsesto di iniziative curato da MeWe – Società cooperativa socio-culturale di comunità, in collaborazione con la Commissione cultura dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina e con il supporto di imprese del settore editoriale, librai, servizi di ricettività e accoglienza, associazioni cultuali lucane e pugliesi.

Nella giornata di oggi spicca l’appuntamento “Mi riguardo”, con sessioni di ritratti dal vivo in grafite e carboncino su carta e su legno dell’artista Gianni Roppo, in mattinata presso le Terrazze Vetera Matera, adiacenti alla Chiesa di Madonna delle Virtù Nuova, e nel pomeriggio (dalle 15 alle 20) nella Gallery Sax Art, in via Fiorentini 239.

Domani, lunedì 29 dicembre, alle ore 19.30 è prevista una visita guidata riservata ai tanti collaboratori del palinsesto “Devoti in devozione” nel Santuario diocesano di San Francesco di Paola, a cura di don David Mannarella, per ammirare le opere d’arte sacra restaurate e custodite al suo interno.

Fino al 18 gennaio 2026 “Devoti in devozione” continuerà a proporre eventi culturali e mostre d’arte, affrontando da una prospettiva multidisciplinare e attraverso diversi medium artistici il tema della devozione popolare e rivitalizzando allo stesso tempo due luoghi di culto della città che per molti anni sono stati chiusi: la Chiesa di San Biagio, che ospita la mostra “Comune sentire – I quadro”, rappresentazione in arte presepiale di Giuseppe Dabraio e in arte fotografica di Michele Morelli della devozione popolare a San Rocco di Tolve, e la Chiesa di Madonna delle Virtù Nuova, dove è possibile visitare la mostra “Comune sentire – II e III quadro”, rappresentazione presepiale di Giuseppe Dabraio della devozione popolare a Maria SS.ma della Bruna e alla Madonna Nera di Viggiano.