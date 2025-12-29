Montescaglioso: una serata di festa e di premi con la Tombolata della Pro Loco

Anche quest’anno si è rinnovato uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio: la Tombolata organizzata dalla Pro Loco “G. Matarazzo” di Montescaglioso, che si è svolta il 28 dicembre nella suggestiva Sala del Capitolo dell’Abbazia di San Michele Arcangelo.

La serata, articolata in due turni alle ore 19:00 e alle ore 20:30, ha registrato una numerosa partecipazione, coinvolgendo cittadini di tutte le età in un clima di allegria e condivisione.

L’evento ha rappresentato un momento speciale di incontro, capace di unire famiglie, amici e visitatori nel segno della tradizione e del divertimento.

Tra premi, risate e tanta emozione, la tombolata ha saputo creare un’atmosfera calorosa e familiare, confermandosi ancora una volta come un appuntamento immancabile delle festività natalizie a Montescaglioso.

La Pro Loco “G. Matarazzo” ha ringraziato tutti i partecipanti e i volontari che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, ribadendo l’importanza di mantenere vive le tradizioni locali e di promuovere momenti di aggregazione per la comunità.