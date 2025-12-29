Provincia di Matera: ultimata la stampa dei volumi sulla Riserva Naturale Bosco Pantano di Policoro e sulla storia della città e del suo ambiente

Due tomi per complessive 800 pagine corredate da circa 450 immagini.

E’ stato appena completato il lavoro del dirigente del settore Ambiente della Provincia di Matera, Enrico de Capua, dal titolo “Policoro: Riserva Naturale Orientata Bosco Pantano. Ambiente e Storia di un Territorio”, promosso dall’Ente presieduto da Francesco Mancini.

“Questo pregevole lavoro di Enrico De Capua – ha evidenziato il Presidente – ha le caratteristiche di un volume enciclopedico, cosa che molto raramente si riscontra nell’ambito delle produzioni scientifiche in campo ambientale. Oltre all’elevato spessore qualitativo della trattazione, infatti, da essa potrebbero agevolmente estrapolarsi varie pubblicazioni tematiche. Un lavoro di meticolosa analisi scientifica e di accurata ricerca storica sviluppato a cura di un singolo autore.

L’opera è il risultato di un enorme, appassionato, lavoro di studi ed osservazioni scientifiche condotte negli anni e di una loro sistemazione organica riguardanti Policoro, il suo territorio, la sua foresta.

Un lavoro di ricerca da parte dell’autore reso ancora più interessante in quanto affiancato da un’analisi critica che, per quanto riguarda la storia, ha l’ulteriore pregio di non esaurirsi in una mera ricostruzione cronologica, che, invece, risulta sempre arricchita da ampie ed acute riflessioni sull’evoluzione e lo stato attuale di un territorio e delle sue politiche ambientali.”

Mancini ha poi aggiunto che “l’autore ci offre una rilevante mole di informazioni e testimonianze, tra l’altro inedite, ed argomentazioni che rappresentano un solido punto di riferimento, non solo per lo studente universitario, come manuale da consultare, ma anche per l’ambientalista esperto e per tutti coloro che vogliono capire e districarsi nel grande tema della conoscenza e dell’evoluzione dell’ambiente.

Da profano della materia azzardo nel dire che risulta chiara, finalmente, la caratteristica di questa particolare foresta di Policoro che emerge dalla descrizione ecologica e selvicolturale operata dall’autore, ovvero una delle ultime foreste ripariali di pianura.

Enrico de Capua ha il merito di spaziare in modo altamente rigoroso, con grande efficacia e, voglio sottolineare, con rara eleganza, chiarezza e raffinatezza descrittiva, su aspetti non solo naturalistici ma anche storici, giuridici, filosofici, etici, relativi alle tematiche ambientali di quel particolare contesto territoriale: un compito certamente non facile, che rende la lettura del volume gradevole e comprensibile anche nei passaggi più tecnici e scientifici.

Colpisce, tra le altre cose, la scrupolosità e la accuratezza delle analisi da lui elaborate che partono da una preliminare ricostruzione storica della città di Policoro: un lavoro nel lavoro che potrebbe costituire una trattazione meritevole di una pubblicazione a sé stante”.

Mancini ha infine definito l’opera di De Capua “rilevante per la conoscenza del territorio. E’ un’esemplificativa testimonianza che va ben oltre l’impegno quotidiano.

In queste epoche di rivoluzione digitale, ogni libro rappresenta un importante strumento di consapevolezza, azione civica, costruzione di cultura a favore della intera comunità e di cui può fregiarsi la nostra Istituzione.

Ci riserviamo di organizzare un evento di presentazione per un’opportuna divulgazione di questo pregevole lavoro enciclopedico”, ha concluso il Presidente della Provincia di Matera.