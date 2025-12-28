Pisticci: la Fiamma Olimpica attraverserà la città. Il percorso

Domani Pisticci entra nel viaggio di #milanocortina2026: la 𝗙𝗶𝗮𝗺𝗺𝗮 𝗢𝗹𝗶𝗺𝗽𝗶𝗰𝗮 attraverserà la città accendendo 𝗼𝗿𝗴𝗼𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗲 𝘀𝗽𝗶𝗿𝗶𝘁𝗼 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼.
𝗣𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗼
🔹 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟯:𝟯𝟬 — 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗮 𝗖𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗠𝗲𝘁𝗮𝗽𝗼𝗻𝘁𝗼
🔹 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟱:𝟬𝟬 — 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗼 𝗶𝗻 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗖𝗮𝗱𝘂𝘁𝗶
Fa sapere l’Amministrazione Comunale:
“𝗜𝗻𝘃𝗶𝘁𝗼 alla città: 𝗮𝗳𝗳𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗺𝗼𝗰𝗶 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗲 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗲 𝘃𝗶𝗲, 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗴𝗹𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗶 𝘁𝗲𝗱𝗼𝗳𝗼𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝘂𝗻 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗮𝘂𝘀𝗼 e rispettiamo le 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮.
Un passaggio che 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 per celebrare insieme i valori olimpici e paralimpici”.