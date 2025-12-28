Liceo Scientifico di Ferrandina, scuola di eccellenze: ori e argenti alle Olimpiadi di Green Chemistry e premio nazionale con il corto “Fame di vita”

𝗜𝗹 𝗟𝗶𝗰𝗲𝗼 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝗙𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗮: una scuola di eccellenze.
Come fa sapere una nota:
“Nel corso della 𝗖𝗲𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗘𝗰𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝘇𝗲, promossa dall’𝗔𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲, sono stati consegnati i riconoscimenti agli studenti del 𝗟𝗶𝗰𝗲𝗼 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝗙𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗮, protagonisti di prestigiosi successi a livello nazionale.
𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗚𝗮𝗺𝗲 – 𝗢𝗹𝗶𝗺𝗽𝗶𝗮𝗱𝗲 𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗖𝗵𝗲𝗺𝗶𝘀𝘁𝗿𝘆
Un campionato di educazione ambientale che unisce chimica, sostenibilità e cittadinanza attiva.
La chimica verde promuove processi che riducono sostanze pericolose, tutelano la salute e l’ambiente, favorendo un uso responsabile delle risorse.
🔹 Classe 3A – 🥈 2° posto A.S. 2024/2025 (finalissima nazionale)
🔹 Classe 4A – 🥇 1° posto A.S. 2023/2024 e 🥉 3° posto A.S. 2022/2023 (finalissime nazionali)
“𝗚𝘂𝘀𝘁𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝘁𝗮” – 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗗𝗼𝗻𝗻𝗮 𝗗𝗼𝗻𝗻𝗮 𝗢𝗻𝗹𝘂𝘀
🔹 Classe 5A
Prestigioso riconoscimento nazionale per il cortometraggio “𝗙𝗮𝗺𝗲 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝘁𝗮”, sui temi dei disturbi del comportamento alimentare e del bullismo.
Tra i premiati, anche numerosi ex alunni del Liceo Scientifico di Ferrandina, oggi laureati, a conferma di un percorso formativo solido e duraturo.
Un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale per aver valorizzato le eccellenze del Liceo Scientifico di Ferrandina e il loro impegno”.