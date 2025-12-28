Meteo, sole su Matera ma fino a quando? Ecco le ultime previsioni

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 29 Dicembre avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 4°C.
Invece, Martedì 30 Dicembre avremo una giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 2°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.