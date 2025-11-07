A Matera appuntamento scientifico di rilievo nazionale. L’iniziativa

È iniziata oggi a Matera la seconda Edizione delle “Giornate Gastroenterologiche Materane”, appuntamento scientifico di rilievo nazionale in programma il 7 e 8 novembre 2025 presso l’UNAHOTELS MH di Matera, sotto la direzione scientifica di Berardino D’Ascoli.
Ad aprire i lavori sono stati il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo e il Direttore Sanitario, Andrea Gigliobianco.
L’iniziativa patrocinata dall’ASM con il contributo della Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED) e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Matera.