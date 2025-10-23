A Marina di Pisticci softair, sport e rispetto per la natura: ecco l’evento con 12 team provenienti da tutta Italia

Si è conclusa con unanime successo e partecipazione “Softair e Natura – Operation Gold Valley”, l’evento nazionale di softair che ha animato la suggestiva area costiera di Marina di Pisticci nei giorni 18 e 19 Ottobre 2025.

La manifestazione si è svolta tra le eccellenze paesaggistiche del Porto degli Argonauti e la splendida costa che si estende dal fiume Basento al fiume Cavone (ex Club Med).

L’evento ha visto la partecipazione entusiasta di 12 team provenienti da tutta Italia, per un totale di circa 90 atleti che hanno praticato la disciplina del softair in un contesto naturale di altissimo pregio, dimostrando abilità tattica e un profondo rispetto per l’ambiente circostante.

“Softair e Natura – Operation Gold Valley” non è stata solo una simulazione tattica sportiva, ma un’iniziativa che si inserisce nel più ampio progetto “La pratica sportiva per il benessere psicofisico e rispetto dell’ambiente”, promosso da CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali).

A sottolineare il legame con l’ambiente, la giornata di Sabato 17 Ottobre ha visto atleti, organizzatori, tecnici e volontari dell’APS Salviamo il Mare da Noi impegnati in una passeggiata ecologica lungo la spiaggia di Marina di Pisticci, un momento dedicato alla pulizia e alla sensibilizzazione sulla tutela del litorale.

Gli organizzatori Vito Mecca (CSAIn Basilicata) e Giovanni Di Gennaro (ASD Ranger del Vulture) desiderano esprimere un sentito ringraziamento per il supporto e la disponibilità che hanno reso possibile lo svolgimento dell’evento in un’area così significativa:

Al Comune di Pisticci per il patrocinio e l’attenzione dimostrata verso iniziative che coniugano sport e territorio.

A Nettis Resort Srl, ing. Antonio De Nicolo e dott. Bovio Ambrosio, per la totale disponibilità concessa all’utilizzo degli spazi del Porto degli Argonauti, elemento centrale e di grande fascino logistico.

Al Project Advisor Roberto Pansa del Gruppo HC, per aver aperto le porte dell’area dell’ex Club Med, evidenziando una sensibilità verso la riqualificazione e la fruizione responsabile del sito.

“Questo evento dimostra che il softair, praticato con regole e consapevolezza, può essere un veicolo di promozione territoriale e di educazione ambientale” hanno dichiarato gli organizzatori.

“Il successo di ‘Softair e Natura’ è la prova di un’ottima sinergia tra sport, istituzioni e privati, un modello che vogliamo consolidare negli anni”.

La perfetta organizzazione e l’entusiasmo dei partecipanti è un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, sportivi e operatori del territorio confermano il potenziale del territorio di Marina di Pisticci come location d’eccellenza per eventi sportivi di livello nazionale, in grado di attrarre appassionati e di promuovere il territorio.