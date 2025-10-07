A Bernalda Operazione “Tolleranza Zero”: operatori ecologici e Polizia Locale all’opera per ispezionare ogni busta abbandonata. I dettagli

Operazione “Tolleranza Zero”: la guerra all’inciviltà è ufficialmente iniziata!

Da questa mattina, gli operatori ecologici, insieme ai rappresentanti istituzionali e alla Polizia Locale, sono all’opera per ispezionare ogni busta abbandonata.

…una per una, ogni singola busta.

E, giorno per giorno, tutta Bernalda sarà controllata a tappeto.

Non ci sono zone franche!

All’interno, come sempre, non mancano gli indizi: scontrini, lettere, bollette, nomi e cognomi di chi pensa ancora che “buttare e scappare” sia una furbata.

La furbizia e l’inciviltà costeranno care: arriveranno multe salate, e nessuno potrà dire di non essere stato avvisato.

È da tempo che l’Amministrazione e i nostri instancabili operatori osservano e annotano per difendere la nostra Bernalda dal degrado e dall’inciviltà.

Mettere le mani nell’immondizia non è un hobby ma amore per il nostro paese e rispetto verso chi la raccolta differenziata la fa ogni giorno con coscienza.

Ogni busta ha un responsabile e ogni responsabile avrà la sua sanzione.

Buttare rifiuti per strada non è un atto di libertà, ma una certificazione di inciviltà.

Chi sbaglia, paga. Chi rispetta, vince.

Ecco le foto dell’operazione.