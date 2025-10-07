A Marconia la Fiaccolata per la Palestina. L’appuntamento

L’11 ottobre, a Marconia, si terrà la 𝗙𝗶𝗮𝗰𝗰𝗼𝗹𝗮𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮, con raduno in Piazza Elettra alle ore 17:30.
Un’iniziativa 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘀𝘀𝗮 𝗱𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗲 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶, 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶, 𝗺𝗼𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝘁𝗮̀ 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼, 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘇𝗲, 𝗶𝗹 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗼𝗽𝗼𝗹𝗼 𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗲𝘀𝗲 𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗶𝗼 𝗶𝗻 𝗮𝘁𝘁𝗼.
Il Comune di Pisticci ha concesso il patrocinio all’iniziativa, riconoscendo in essa un momento di impegno civile e collettivo, che riflette i valori di una comunità che crede nel diritto, nella giustizia e nella pace.
𝗜𝗹 𝟯𝟭 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗶𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝘃𝗼̀ 𝗮𝗹𝗹’𝘂𝗻𝗮𝗻𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮̀ 𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗻𝗻𝗮 𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗮𝗰𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝗛𝗮𝗺𝗮𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝟳 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗲 𝗱𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗶 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗹’𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝗶𝗹 𝗴𝗲𝗻𝗼𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗶𝗻 𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗹 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗡𝗲𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮𝗵𝘂, 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗶𝗹 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮.
𝗤𝘂𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗼𝗴𝗴𝗶 𝗹𝗮 𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗺𝗼𝗿𝗮𝗹𝗲, 𝗲𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗮 𝗰𝘂𝗶 𝗻𝗮𝘀𝗰𝗲 𝗹’𝗮𝗱𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗮 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗳𝗶𝗮𝗰𝗰𝗼𝗹𝗮𝘁𝗮, 𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮 𝗮 𝗶𝗻𝘀𝗽𝗶𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀.
𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 𝗲̀ 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗲 𝗻𝗲𝗶 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗰𝗲 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁𝗮̀, 𝗰𝗵𝗲 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗮 𝗹’𝗼𝗱𝗶𝗼 𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮, 𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 promuove educazione, inclusione, rispetto.
𝗖𝗼𝗹𝘁𝗶𝘃𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗰𝗲 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮̀, 𝘀𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗵𝗶 𝘀𝗼𝗳𝗳𝗿𝗲, 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗴𝘂𝗲𝗿𝗿𝗮 𝗲 𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗶𝗼, 𝗲 𝗮𝗳𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮 𝗶𝗹 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗮𝗹 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗼𝗽𝗼𝗹𝗼 𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗲𝘀𝗲.
Crediamo che ogni città debba fare la sua parte nel coltivare questa cultura di pace, solidarietà e diritti.
Essere presenti significa dire, insieme: 𝗦𝗧𝗢𝗣 𝗔𝗟 𝗚𝗘𝗡𝗢𝗖𝗜𝗗𝗜𝗢 𝗣𝗔𝗟𝗘𝗦𝗧𝗜𝗡𝗘𝗦𝗘!
Appuntamento: 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟭 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 – 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟳:𝟯𝟬, 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗘𝗹𝗲𝘁𝘁𝗿𝗮, 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝗻𝗶𝗮
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e a far sentire la propria voce per la pace e per la vita.
Di seguito la locandina con i dettagli.