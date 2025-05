“Verso Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”: l’incontro per discuterne

Giovedì 15 Maggio a Matera alle 18:30 nel Salone camerale della Camera di Commercio della Basilicata si terrà l‘incontro pubblico “Verso Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026” con i componenti dell’Advisory Committee dell’iniziativa, per la prima volta in visita in città.

Nel dibattito saranno illustrate radici, obiettivi e strategie del percorso che va dalla visione di Unione per il Mediterraneo e Anna Lindh Foundation fino alla nascita delle Capitali Mediterranee della Cultura e del Dialogo, le motivazioni della scelta di Matera e Tetouan per il 2026 e le esperienze delle Capitali 2025, Tirana e Alessandria d’Egitto.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno:

Ayman Elsherbiny, Unione per il Mediterraneo (UFM),

Alessandro Lamonica,

Anna Lindh Foundation (ALF),

Genci Kojdheli,

Municipality of Tirana (in collegamento),

Rita Orlando, Fondazione Matera Basilicata 2019.

Per partecipare all’incontro è necessaria la registrazione, sia attraverso Eventbrite che in loco.

L’incontro potrà altresì essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube della Fondazione Matera Basilicata 2019.

Ecco la locandina.