Un altro grave incendio nel materano, fiamme ancora alte! I dettagli

É ancora attivo l’incendio scoppiato nella serata di ieri a Colobraro, lungo la strada che porta al paese.

Da come si evince da rainews “due squadre di vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte e sono ancora sul posto.

Scongiurato al momento il pericolo che le fiamme possano raggiungere l’abitato, perché il fronte del fuoco ha cambiato direzione, ma non si esclude che nella giornata di oggi si possa intervenire anche con canadair.

Il rogo sarebbe partito da un mezzo incendiato e poi le fiamme, alimentate dal vento, avrebbero raggiunto la sterpaglia della cunetta e da qui l’intero costone. In fumo diversi ettari di macchia mediterranea.

Un altro incendio nella notte ha interessato la provinciale destra Basento, in agro di Marconia, ma i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme”.