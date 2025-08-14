Matera, riapre al traffico questa strada in provincia. I dettagli

La Provincia di Matera, per il tramite del Presidente Francesco Mancini, ha reso noto che è stata riaperta al traffico la SP 26 “Destra San Giuliano”, chiusa lo scorso Aprile in seguito alla segnalazione della caduta di detriti di calcestruzzo.

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ente di via Ridola, Pasquale Morisco, ha infatti adottato l’ordinanza 33-15 con la quale ha revocato l’ordinanza 12-25 che, appunto, stabiliva la chiusura al transito in entrambe le direzioni dell’arteria citata in prossimità della galleria Catenazzo.

“Considerato che in data 12 Agosto – si legge nell’ordinanza 33-25 – sono stati ultimati i lavori relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza dei tratti di galleria interessati dalla caduta di detriti in calcestruzzo, si ordina la revoca dell’ordinanza di chiusura al transito della SP 26 con decorrenza immediata”.

Il Presidente Mancini ha commentato con soddisfazione:

“la celerità dell’intervento effettuato, che restituisce alla comunità la frubilità di un’arteria importante.

Sono particolarmente orgoglioso del lavoro prodotto dall’Ufficio Tecnico della Provincia di Matera, che ringrazio, per aver immediatamente posto in essere tutto ciò che era necessario per salvaguardare l’incolumità delle persone e predisporre il recupero dell’arteria in tempi congrui.

Aggiungo anche che i lavori sono stati interamente finanziati da risorse proprie dell’Ente, pari a circa 100mila euro, rivenienti da un avanzo di amministrazione, e che, quindi, la squadra della Provincia ha messo in campo un’unità di intenti che ha prodotto un risultato importante in un lasso di tempo del tutto ragionevole.

E’ la conferma che quando si lavora in sinergia, di squadra, i risultati sono garantiti”.