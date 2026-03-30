Turismo matrimoniale a Matera: Apt e WeDO Lab aprono la strada

“Sono molto contenta che Wedo lab abbia scelto Matera e la Basilicata per il terzo appuntamento nazionale dedicato al Destination wedding.

È un settore ancora poco esplorato per la nostra regione ma che potrebbe aprirsi a traiettorie di sviluppo interessanti, tanto che è all’attenzione delle Commissioni consiliari regionali proprio una pdl sul tema, proposta da diversi consiglieri”.

Lo dichiara il direttore generale dell’Apt, Margherita Sarli, in riferimento all’evento in programma a Matera dal 30 marzo al 1 aprile.

“Il WeDo Main, ossia il cuore del progetto la cui anteprima si svolge in questi giorni, tornerà nella nostra Matera poi ad ottobre e stiamo valutando come Apt, in accordo con l’assessore della Città, Simona Orsi, quali forme di collaborazione per l’appuntamento nei Sassi oltre all’opportunità di un fam trip che apra al territorio regionale nel suo insieme, nella consapevolezza che questo possa rappresentare un punto di partenza di un percorso senza dubbio più lungo e che richiede una programmazione più puntuale”.